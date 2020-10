'Bedrijven moeten zich nu voorbereiden op brexit, 1 januari valt guillotine'

Bedrijven dreigen in tijdnood te komen met de voorbereidingen voor de brexit. De afgelopen tijd eiste de coronacrisis de aandacht teveel op. Daarvoor waarschuwt ondernemersorganisatie VNO-NCW. Maar je voorbereiden is moeilijk als je niet weet waarop, zeggen bedrijven.

Op 31 december eindigt de overgangsperiode waarin de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU op de oude voet door kon gaan. Maar hoe de definitieve brexit eruit komt te zien blijft onduidelijk. Er kan nog steeds een no-deal-brexit komen, maar ook varianten van een akkoord behoren tot de mogelijkheden.

"Of er een akkoord komt of niet, er zullen in elk geval grote veranderingen komen. Dat maken we onze leden de hele tijd duidelijk", zegt Winand Quaedvlieg van VNO-NCW. Hij volgt voor het bedrijfsleven de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. "Ook als er een akkoord komt zullen er douaneformaliteiten komen, certificeringen die vernieuwd moeten worden. Daar kun je en moeten we ons op voorbereiden."

Verrassing uit hoge hoed

Een van de bedrijven die zich zo goed mogelijk op de brexit probeert voor te bereiden is Van Heemskerk Flowers. De bloemengroothandel exporteert jaarlijks voor zo'n 40 miljoen euro aan bloemen en planten naar het Verenigd Koninkrijk. "Wij denken elke keer dat we er klaar voor te zijn", zegt operationeel directeur Dick van Bommel. "Maar steeds komt er dan toch weer een verrassing uit de hoge hoed en komt er weer iets bij waar niemand rekening mee heeft gehouden."

Hij geeft een voorbeeld. Er is onduidelijkheid over de regels voor de emmers en karren waarin de bloemen naar het VK vervoerd worden. "Die zien wij als onderdeel van het vervoer. Maar er zijn nu ook weer mensen die zeggen: nee, die moet je ook als aparte goederen documenteren als je naar Engeland gaat. En als je ze terugneemt moet je ze hier ook weer registreren."

Volgens Quaedvlieg moeten bedrijven nu moeilijke afwegingen maken. "Bereid je je ergens op voor met het risico dat je kosten voor niks maakt? Of zeg je: ik doe nog even niks. Maar dan krijg je mogelijk straks bij jezelf de vraag: had ik maar... Die keuze kun je als bedrijf alleen maken op basis van je eigen situatie."

'We zien wel op 1 januari'

Bij Heemskerk Flowers vinden ze dat ze op hoofdlijnen goed voorbereid zijn en ook weten waar ze aan toe zijn. "Maar de bijkomende zaken zijn iedere keer weer anders", zegt Van Bommel. "Daarvan hebben we nu gezegd: we maken ons er niet meer druk om, we zien het wel op 1 januari. We groeien er de eerste maanden wel in. Om dat nu allemaal te regelen, daar zouden we te veel personeel aan kwijt zijn."

Toch hoopt Quaedvlieg van VNO-NCW dat bedrijven tot 1 januari doen wat ze kunnen om voorbereid te zijn. "De overgangsperiode is 1 januari afgelopen. Dan valt de guillotine. Je moet nu aan de slag, je hebt nog negen weken om je voor te bereiden."