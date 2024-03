Mazelen in Eindhoven en omgeving neemt toe, wel nog dezelfde bron

Het aantal gevallen van de mazelen is de afgelopen week in de omgeving van Eindhoven gestegen, meldt GGD Brabant-Zuidoost. Waar er vorige week nog 21 meldingen werden bevestigd zijn het er nu 28. Het gaat om 26 ongevaccineerde kinderen en twee volwassenen. "Alle meldingen zijn te herleiden naar de lokale uitbraak in de regio Eindhoven", schrijft de GGD.

"Dat is gunstig, maar met elk nieuw geval dat erbij komt wordt het risico groter dat je op een gegeven moment de grip verliest op de verspreiding", licht kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning toe.

Volgens Bruijning zijn er momenteel relatief veel mensen vatbaar voor mazelen in Nederland door de lage vaccinatiegraad en omdat het lang geleden is dat er een grote mazelenuitbraak was.