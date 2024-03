Nederland is olympische zwemmer rijker: Tjon-A-Joe heeft paspoort binnen

Renzo Tjon-A-Joe kan bij de Olympische Spelen in Parijs uitkomen voor Nederland. De in Suriname geboren 28-jarige zwemmer heeft vandaag uit handen van de burgemeester van Zaanstad een Nederlands paspoort gekregen.

Tjon-A-Joe, specialist op de vrije slag en de vlinderslag, deed voor zijn geboorteland al mee aan de Spelen van 2016 en 2021. In Tokio was hij twee jaar geleden vlaggendrager voor Suriname.

"In Suriname had ik mijn plafond bereikt, De faciliteiten waren daar matig, er is bijvoorbeeld geen olympisch bad. Er is geen topsportstructuur", maakt Tjon-A-Joe de vergelijking. "Hier in Nederland is het voor mij heaven. Ik identificeer me met de mentaliteit van TeamNL en dat is winnen. Ik denk dat ik iets moois kan brengen naar de topsport in Nederland."