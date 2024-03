Nog veel vragen over aanvaring in VS, 'bemanning had geen controle meer'

Enorme stukken verwrongen staal in het water zijn de stille getuigen van het brugongeluk in de Amerikaanse stad Baltimore. Vanochtend Nederlandse tijd voer een vrachtschip tegen een van de pijlers van de Francis Scott Key Bridge. In een paar seconden tijd stortte de stalen brug van ongeveer 2500 meter in.

Zeker zeven voertuigen zijn in het water gevallen en het is onduidelijk hoeveel mensen er in het water liggen. Meerdere mensen zijn uit het ijskoude water gehaald. Op het moment van het ongeluk stonden er verschillende voertuigen op de brug en werd er aan de brug gewerkt.

Geen controle meer

Hoe kon het gebeuren dat het vrachtschip dat op weg was naar Sri Lanka zomaar tegen de brug aan kon varen? Volgens het Amerikaanse ABC News, dat zich baseert op een Amerikaans inlichtingenrapport, verloor het schip "zijn aandrijving" toen het de drukke haven van Baltimore verliet.

Simpel gezegd: de bemanning had geen controle meer over het schip van zo'n 290 meter lang. Er is volgens de Amerikaanse politie geen enkele aanwijzing dat het schip de brug doelbewust heeft geramd. De bemanning had functionarissen gewaarschuwd voor een mogelijke aanvaring, aldus ABC. Volgens de site VesselFinder botste het schip in 2016 al eens tegen een kade in Antwerpen.

Het is niet duidelijk of er vanwege de melding van de bemanning geprobeerd is om de brug af te sluiten. Tussen het moment van vertrek uit de haven (00:44 uur lokale tijd) en de botsing (01:28 uur) zat zo'n drie kwartier.