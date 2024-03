Rechter dwingt bank om coffeeshop een zakelijke rekening te geven

Het gerechtshof in Utrecht verplicht SNS een zakelijke rekening te openen voor een coffeeshop. De bank had de bestaande rekening van het bedrijf niet zomaar mogen sluiten alleen omdat er in wiet wordt gehandeld.

De eigenaar van de coffeeshop had al decennialang een privérekening bij SNS. Augustus vorig jaar zegde de bank die op, omdat de man deze rekening ook gebruikte voor zakelijke betalingen. Dat is tegen de regels.

Hoewel een lagere rechter de bank gelijk gaf, oordeelt het hof anders. De wiethandelaar had namelijk geen andere keuze dan zijn privérekening te gebruiken, omdat de bank een zakelijke rekening in 2008 had opgezegd.

Sluiting dreigde

De bank had dat niet zomaar mogen doen, oordeelt het hof. In het vonnis staat dat het "zonder een betaalrekening vrijwel onmogelijk is om een bedrijf te hebben en deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Banken mogen daarom niet bepaalde bedrijven per definitie uitsluiten van een bankrekening."

De rechters lieten in het arrest meewegen dat als de man zijn financiën niet fatsoenlijk kan regelen, zijn bedrijf dicht moet en tien tot vijftien mensen op straat staan. Pensioenafdracht of belasting zouden dan immers niet meer mogelijk zijn.

Het hof erkent dat de man eigenlijk niet de privérekening had mogen gebruiken, maar vindt het begrijpelijk dat hij een alternatief zocht om zijn zaak voort te zetten. Juist de bank zat fout omdat die het bedrijf alleen maar uitsloot vanwege de branche waarin het actief is. De rechters wezen erop dat de minister al in 2010 banken had gemaand dit soort gedoogde bedrijven te faciliteren.

Witwassen tegengaan

Het argument dat in deze sector crimineel geld en witwassen een probleem zijn, gaat niet op volgens het hof. Banken mogen coffeeshops niet categorisch uitsluiten, maar moeten per bedrijf kijken of er risico's zijn. Dat was hier niet gebeurd.

"Het belang van de bank moet worden afgewogen tegen dat van de onderneming die de rekening aanvraagt. Die belangenafweging valt in dit geval in het voordeel van de coffeeshophouder uit."

Het hof vindt namelijk dat de coffeeshophouder zich juist erg meewerkend opstelde. Zo was hij bereid contante betalingen af te bouwen, om beter toezicht op de geldstromen te kunnen houden. "Hier had SNS ook zelf achter kunnen komen als zij het gesprek was aangegaan", aldus het hof.

Op de vingers getikt

Het hof denkt dat de bank vorig jaar ineens zo rigoureus ingreep omdat die op de vingers was getikt wegens gebrekkig toezicht.

Nu de coffeeshophouder gelijk heeft gekregen moet SNS hem een betaalrekening aanbieden zoals voorheen. Voorwaarde is wel dat hij zich vanaf nu aan de regels voor zijn privérekening houdt en betalingen met cash verder afbouwt.