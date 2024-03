Visma blijft kampen met tegenslag: geen Van Baarle in Dwars door Vlaanderen

Wielerformatie Visma-Lease a Bike blijft in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen geteisterd worden door tegenslag. Dit keer moet de ploeg Dylan van Baarle afmelden voor Dwars door Vlaanderen, de midweekse opmaat voor 'De Hoogmis' van komende zondag.

De 31-jarige Van Baarle, die Dwars door Vlaanderen in 2021 won en een jaar later tweede werd in de Ronde van Vlaanderen, voelt zich niet lekker. De Nederlands kampioen, die aan een valpartij in de E3 Saxo Classic van vorige vrijdag al een pijnlijke heup had overgehouden, wordt woensdag vervangen door de Belg Julien Vermote.

Visma hoopt dat Van Baarle zondag fit genoeg is om wel de Ronde van Vlaanderen te rijden.

Ook geen Laporte

Eerder maakte Visma bekend dat Christophe Laporte, de winnaar van vorig jaar, Dwars door Vlaanderen moet overslaan omdat de Fransman niet voldoende is hersteld van buikgriep en bovendien zadelpijn heeft.

Wout van Aert kwam tijdens de E3 Classic eveneens ten val, maar de Belg start desalniettemin in beide koersen als kopman.