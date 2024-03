IT-bedrijf Atos dieper in schulden, overheidsklanten nemen maatregelen

Het Franse IT-bedrijf Atos zakt steeds verder weg in de financiële malaise. Afgelopen jaar moest het bedrijf voor miljarden afschrijven vanwege tegenvallende resultaten en daarnaast liepen de kosten van de schuldenberg met tientallen miljoenen op, blijkt uit jaarcijfers die het IT-bedrijf vandaag presenteerde.

Atos is een grote speler in overheids-IT. In Nederland bouwt het onder meer nieuwe infrastructuur voor het ministerie van Defensie en voert het grote processen uit voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zoals de uitkering van AOW en kinderbijslag.

Mislukte verkoop

Financieel gaat het al jaren niet lekker bij het bedrijf. In december besloten de Fransen daarom twee bedrijfsonderdelen te verkopen, aan respectievelijk de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky en vliegtuigconcern Airbus. Maar ook daarover had topman Paul Saleh vandaag geen goed nieuws: "no deal" met Kretinsky en "de gesprekken zijn geëindigd" met Airbus. "We zijn daarom actief alternatieve opties aan het evalueren."

In de tussentijd praat Atos met banken om een oplossing te vinden voor de miljardenschuld. Het hoopt in juli een plan te hebben.

Het stelde beleggers vandaag nog niet gerust. De aandelenkoers van Atos stond tegen het middaguur ruim 6 procent lager dan bij opening. En dat terwijl het bedrijf sinds het hoogste punt in februari 2020 al zo'n 97 procent van zijn waarde kwijtraakte. Een aandeel is nog iets meer dan 1,50 euro waard.

Overheidszorgen

De zorgen bij klanten nemen inmiddels ook toe, meldde NRC vanochtend. Zowel Defensie als de SVB zijn inmiddels in gesprek met Atos en houden de situatie nauwlettend in de gaten. SVB houdt rekening met het scenario dat ze "passende maatregelen" moeten nemen voor het geval een leverancier wegvalt.

Het ministerie van Defensie "sorteert voor op mogelijke uitkomsten door - met andere marktpartijen - te werken aan alternatieven."

Atos liet aan NRC weten dat het bedrijf verwacht de dienstverlening gewoon kan voortzetten. Bovendien zouden de Nederlandse bedrijfsactiviteiten gezond zijn. De Nederlandse houdstermaatschappij heeft nog geen jaarcijfers gepresenteerd over 2023. In 2021 en 2022 boekte het wel forse verliezen. Die waren vooral het gevolg van afschrijvingen op activiteiten buiten Nederland.

Frankrijk

Ook in Frankrijk volgt de overheid de problemen bij Atos met argusogen. In februari werd er een zogeheten 'mandataire ad hoc' aangewezen, die bij de onderhandelingen met schuldeisers een onafhankelijke rol kan spelen.

Rond dezelfde tijd liet de Franse minister van Economie, Bruno Le Maire, in een interview weten dat Atos een cruciaal bedrijf is. "We zullen de industriële activiteiten van Atos, die tienduizenden banen vertegenwoordigen, niet opgeven", beloofde Le Maire.