Levenslang voor oud-voorzitter Chinese voetbalbond om corruptie

Het voormalig hoofd van de Chinese voetbalbond CFA moet de rest van zijn leven de cel in vanwege corruptie. De Volksrechtbank veroordeelde Chen Xuyuan in een groot anti-corruptieonderzoek in het Chinese voetbal.

De 67-jarige Chen bekende dat hij in zijn tijd als directeur van de Shanghai International Port Group en als hoofd van de CFA misbruik had gemaakt van zijn positie door banen en contracten toe te kennen in ruil voor steekpenningen. Hij gaf in de rechtbank toe dat hij daarvoor in totaal ruim 81 miljoen yuan (11,3 miljoen euro) kreeg.

"Chen's omkoping was ernstig verstorend voor de eerlijke concurrentie in de voetbalsector en heeft ernstige schade toegebracht aan de nationale voetbalontwikkeling", zei de rechtbank. De levenslange gevangenisstraf is volgens de rechtbank nog "mild", omdat Chen heeft bekend. Naast de gevangenisstraf worden Chens politieke rechten en persoonlijke bezittingen ontnomen.

Bekentenis op tv

De zaak werd op nationale televisie uitgezonden in een vierdelige documentaire. Daarin gaf Chen toe dat hij op de avond voor zijn aantreden als voorzitter van de Chinese voetbalbond twee rugzakken ontving met elk 300.000 yuan (Ruim 40.000 euro).

Zeker tien andere voetbalfunctionarissen werden in de zaak ook verhoord, onder wie drie oud-topmannen binnen de Chinese voetbalwereld. Zij werden veroordeeld tot celstraffen uiteenlopend van veertien jaar tot acht jaar.

Het Chinese voetbal kampt al jaren met grootschalige corruptie. In 2012 werd voorzitter Xie Yalong en zijn opvolger Nan Yong veroordeeld voor respectievelijk tien jaar en zes maanden cel wegens het aannemen van steekpenningen.