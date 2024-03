Julian Assange nu nog niet uitgeleverd aan Verenigde Staten

Het Britse Hoge Hof heeft een besluit in de langslepende zaak over de uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten uitgesteld. Zolang het hof geen besluit neemt, wordt Assange niet uitgeleverd.

Volgens de rechter is onduidelijk wat er met de klokkenluider gaat gebeuren in de VS en of hem een eerlijk proces wacht. Zolang dat land geen garanties geeft over de behandeling van Assange, wordt hij niet uitgeleverd. In de VS wordt hij onder meer verdacht van spionage.

De rechters hebben de Amerikanen drie weken de tijd gegeven om onder meer te garanderen dat Assange aanspraak kan maken op het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, waarin de vrijheid van meningsuiting is verankerd. Ook wil het hof weten of Assange de doodstraf kan krijgen.

Als deze garanties niet worden gegeven, zo luidt het besluit, zal het hof Assange toestemming geven om in beroep te gaan tegen zijn uitlevering.

WikiLeaks

Al jarenlang vecht Assange tegen zijn uitlevering aan de VS. Daar hangt hem een celstraf van maximaal 175 jaar boven het hoofd. In 2010 publiceerde WikiLeaks een video van Amerikaanse helikopterpiloten die ongewapende Iraakse burgers neerschoot, onder wie kinderen en twee journalisten.

Daar bleef het niet bij. In samenwerking met internationale media publiceerde WikiLeaks de inhoud van honderdduizenden geheime ambtsberichten van Amerikaanse diplomatieke missies over de hele wereld.

Zijn vrouw, Stella Assange, is uitgegroeid tot het gezicht van de campagne om hem vrij te krijgen. Daarbij krijgt zij steun van onder meer verschillende mensenrechtenorganisaties.