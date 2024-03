Gebroken enkel voor Murray; kan hij wel afscheid nemen op Wimbledon?

Andy Murray is opnieuw voor langere tijd uitgeschakeld. De 36-jarige tennisser heeft, naar nu is gebleken, afgelopen zondag in de derde ronde van de Miami Open een breuk in zijn enkel opgelopen.

"Als ik terugkom, ga ik naar een enkelspecialist om mijn volgende stappen te bepalen", schrijft de drievoudig grandslamwinnaar op Instagram. "Het spreekt voor zich dat dit moeilijk te verdragen is en dat ik er voor langere tijd uit zal zijn."

Hoe lang Murray precies is uitgeschakeld, is niet duidelijk. Hij liet eerder al doorschemeren naar alle waarschijnlijkheid bezig te zijn aan zijn laatste jaar als professional en in ieder geval nog te willen meedoen aan Wimbledon (begin juli) en de Olympische Spelen in Parijs (eind juli). Of dat haalbaar is, is nu de vraag.

Murray won Wimbledon in 2013 en 2016 en veroverde olympisch goud op de Spelen van 2012 en 2016.

Doorspelen met gebroken enkel

De Schot, die sinds 2017 wordt geplaagd door blessures en inmiddels met een metalen heup rondloopt, verstapte zich in Miami op het moment dat hij op 5-5 kwam in de derde set tegen de Tsjech Tomas Machac.

Het was direct duidelijk dat hij veel pijn had, maar Murray speelde door en ging ten onder in de tiebreak.