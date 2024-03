Turkije pakt 147 mensen op vanwege banden met IS

De Turkse autoriteiten hebben 147 mensen opgepakt, omdat ze verdacht worden van banden met Islamitische Staat. Dat zegt minister Yerlikaya van Binnenlandse Zaken. Volgens hem zijn er door het hele land tegelijkertijd politieacties uitgevoerd.

De autoriteiten traden in meer dan dertig provincies in Turkije op. Volgens de minister zijn er ook grote hoeveelheden buitenlandse valuta, documenten en apparaten in beslag genomen. Yeslikaya zegt dat "ons gevecht tegen terrorisme zal doorgaan, totdat de laatste terrorist is gedood".

De Turkse autoriteiten verdenken de 147 mensen van deelname aan een terroristische organisatie, het uitvoeren van terreuractiviteiten en van het financieren van een terreurorganisatie.

Aanslagen

Turkije trad de afgelopen jaren meermaals op tegen mensen die verdacht worden van banden met Islamitische Staat. Eind december werden nog 300 mensen aangehouden vanwege banden met IS.

De terreurorganisatie eiste de verantwoordelijk op voor meerdere terreuraanslagen die in Turkije waren gepleegd. Het ging onder meer om een aanslag op een nachtclub in Istanbul met 39 doden in januari 2017 en een zelfmoordaanslag bij het centraal station van Ankara, waarbij in 2015 meer dan 100 mensen om het leven kwamen. De Afghaanse tak van IS eiste de aanslag van afgelopen vrijdag op een concertzaal in Moskou op.

Vorig jaar zei president Erdogan dat de Turkse geheime dienst de toenmalige leider van IS heeft gedood in Syrië. IS heeft de dood van deze man, Abu Hussein al-Qurayshi, bevestigd, maar zei dat er een door Turkije gesteunde organisatie achter zat.