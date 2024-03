Oranje krijgt te maken met Kroos: 'Hij zag altijd al oplossingen die anderen niet zagen'

De eerste keer dat Jonker Kroos zag voetballen, was in 2009 in het shirt van Bayer Leverkusen. Bayern had de destijds 19-jarige voetballer kort voor de komst van Van Gaal en Jonker voor anderhalf jaar verhuurd. Maar dat kwam helemaal niet zo goed uit.

"Hij was heel erg lastig voor ons; de concurrent had een goede speler aan hem", zegt Jonker. "Kroos speelde toen meestal als linkerspits. Hij was natuurlijk geen speler zoals Robben of Ribéry, met snelheid en een dribbel, maar wel iemand met een heel goed oog voor de steekbal. En met zo nu en dan een enorme kegel op de goal."

Flegmatiek

In de zomer van 2010 sloot Kroos weer aan bij Bayern München. Jonker: "Hij was toen best een flegmatieke speler. Hij moest de concurrentie aan met middenvelders als Mark van Bommel, Bastian Schweinsteiger en Thomas Müller. Die hoefde je niet op gang te duwen. We wilden dat Kroos harder ging trainen. Hij was degene die als eerste een rondje oversloeg of als eerste een paar meter minder liep."

Toen Jonker het na het ontslag van Van Gaal in 2011 als interim-trainer overnam, ging hij met Kroos in gesprek. "We wilden meer zien: sneller omschakelen, vaker zonder bal de diepte in en vaker aansluiten. En het mooie van hem was: hij pakte dat eigenlijk meteen op en zette de knop om. Hij ging in het veld ander gedrag vertonen."