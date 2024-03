Tolk spil in gokschandaal rond sterhonkballer Ohtani: 'Hij heeft me bestolen'

"Ik heb nooit op honkbal of andere sporten gewed of iemand anders gevraagd dat voor mij te doen", zei Ohtani, geholpen door Dodgers-staflid Will Ireton, die als tolk fungeerde. "Ik heb nooit via een bookmaker gegokt en mij is ook nooit gevraagd om te helpen bij het betalen van weddenschappen voor iemand anders."

Ohtani vertelde voor het eerst van het gokprobleem van zijn tolk te hebben gehoord tijdens twee competitiewedstrijden die de Dodgers vorige week in Zuid-Korea speelden tegen San Diego Padres als opening van het nieuwe seizoen.

Bijzondere honkballer

Othani is een bijzondere honkballer. Behalve dat de Japanner als werper tot de buitencategorie behoort, is hij ook een van de beste slagmensen. Afgelopen seizoen werd hij met 44 homeruns uitgeroepen tot 'homerunkoning' van de MLB, terwijl hij ook nog eens 10 wedstrijden won als werper.

Bij zijn nieuwe club Los Angeles Dodgers zal hij dit seizoen als gevolg van elleboogoperatie alleen maar slaan. De Dodgers spelen in de nacht van donderdag op vrijdag tegen St. Louis Cardnals.