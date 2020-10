Honderden betogers bij demonstratie tegen pedofilie in Utrecht

Op het Jaarbeursplein in Utrecht is vanmiddag gedemonstreerd tegen pedofilie. Volgens RTV Utrecht waren er zo'n 400 mensen aanwezig. Onder hen zijn veel leden van motorclubs.

Het protest was georganiseerd door de organisatie Save All Kids. Aanleiding is de heroprichting van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD), ook wel bekend als de 'pedo-partij'.

De partij, die afgelopen zomer een nieuw programma presenteerde, wil dat er geen wettelijke leeftijdsgrens meer is om seksueel actief te zijn. Ook het bezitten van kinderpornografie moet volgens de partij legaal worden.

Vreedzaam protest

Save All Kids kondigde vooraf aan een vreedzaam protest te willen houden omdat de organisatie "tegen de acceptatie en normalisering van pedofilie" is. Bovendien wil de groep dat de PNVD weer ophoudt te bestaan. "Iets wat niet normaal is, mag niet normaal worden", zegt Maria Karaman van Save All Kids.

Tijdens het protest werden onder andere toespraken gehouden door misbruikslachtoffers. Ook riep de organisatie herhaaldelijk op voldoende afstand te nemen volgens de coronamaatregelen.

Volgens een verslaggever van RTV Utrecht hing er op het plein een geladen sfeer, maar verliep alles betrekkelijk rustig. "Niet iedereen hield zich aan de anderhalve meter afstand maar de meeste demonstranten wel. Mensen die tegen de regels in toch zongen, werden daarop aangesproken."