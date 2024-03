Reijntjes per direct aangesteld als nieuwe interim-directeur Vitesse

Edwin Reijntjes is per direct aangetreden als nieuwe algemeen directeur ad interim van Vitesse. Hij zal, zo is afgesproken, voor minimaal drie maanden aan de Arnhemse club verbonden blijven.

De ervaren bestuurder Reijntjes, die de eveneens tijdelijk aangestelde Peter Rovers aflost, heeft eerder ook als interim-manager ADO Den Haag onder zijn hoede gehad. Vorige week werd al bekend dat Paul van der Kraan Vitesse gaat adviseren.

Volmondig 'ja'

"Als de een-na-oudste eredivisieclub van Nederland in nood verkeert en de situatie uiterst onzeker is, is het natuurlijk eenvoudiger om 'nee' te zeggen", laat Reijntjes in een persverklaring optekenen. "Toch was mijn antwoord volmondig 'ja', toen Paul van der Kraan mij benaderde."

"Deze club verdient een stabiele toekomst. Het zal niet gemakkelijk worden, maar alles begint met geloof in het realiseren van de missie. Daar heb je iedereen bij nodig en daarom is het ook zo belangrijk om dit met Paul van der Kraan als adviseur aan mijn zijde te doen, gelet op zijn Vitesse-verleden en gevoel bij de club."

Door financiële problemen is het voortbestaan van Vitesse in gevaar gekomen. Ondertussen dreigt er ook nog eens degradatie uit de eredivisie.