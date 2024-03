Minder vlees- of visrecepten bij zeven voedingsproducenten

Zeven merken passen hun recepten voor maaltijden op verpakkingen aan, zodat de helft van de recepten geen vis of vlees bevatten. Deze aanpassing is gemaakt op verzoek van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier.

Het gaat om recepten op de verpakkingen van allerlei kruidenmixes, rijstgerechten en verspakketten van de merken Conimex, Fairtrade Original, Jumbo, Knorr, Koh Tai, Patak's en Plus.

Wakker Dier onderzocht 657 recepten op verpakkingen in supermarkten. Daaruit bleek dat 82 procent daarvan vlees of vis bevatte. Vervolgens beloofden de bovengenoemde merken daar verandering in te brengen.

Gezondere en bewustere keuzes

Esther van Spronsen, directeur bij de voedingsafdeling van Unilever (waar Knorr en Conimex onder vallen), zegt dat volgend jaar de helft van de recepten vegetarisch zullen zijn.

"Het is een terechte vraag van Wakker Dier. Op dit moment eet gemiddeld 40 procent van alle Nederlanders plantaardige eiwitten. Als we het milieu willen verbeteren en gezonder willen leven leven, moeten we naar 60 procent", zegt Van Spronsen.

Van Spronsen denkt dat de aanpassing invloed kan hebben op de voedingskeuzes van mensen: "Één op de drie mensen volgt het recept achterop de verpakking letterlijk op".

Door volledige vegetarische recepten op verpakkingen te zetten, helpen de voedingsproducenten om hun consumenten gezondere en bewustere keuzes te maken, aldus Wakker Dier. "Pakjes en zakjes zijn bij uitstek bedoeld om consumenten te inspireren met eenvoudige gerechten", zegt Collin Molenaar namens de organisatie.

Grand'Italia en Lassie al helft vegetarisch

Volgens Molenaar was het niet lastig Knorr en Conimex te overtuigen om de recepten aan te passen, en dat gold ook voor de andere merken: "50 procent van alle recepten is al heel ambitieus. Maar het zou mooi zijn als we uiteindelijk naar nog meer plantaardige voeding gaan."

Alleen Honig zegt geen aanpassingen door te voeren. Ook de recepten van de Albert Heijn, Maggi, Grand'Italia en Lassie werden onderzocht. Albert Heijn en Maggi willen wel plantaardige tips toevoegen, maar passen de recepten niet aan.

Grand'Italia en Lassie waren de enige merken waarvan ongeveer de helft van de recepten al zonder vlees of vis was.