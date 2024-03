Oud-Songfestivaldeelnemer Humphrey Campbell is op 66-jarige leeftijd overleden. Dat melden zijn management en gezin.

Campbell maakte vorige week bekend dat hij ernstig ziek was. Hij zegde om die reden eerder een tournee af langs vijftien theaters in het land.

De in Suriname geboren zanger deed in 1992 voor Nederland mee aan het Songfestival in Zweden. Met het liedje Wijs me de weg werd hij toen negende. Why Me ,van de Ierse Linda Martin, won dat jaar.