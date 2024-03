Duitse machinisten bereiken akkoord met Deutsche Bahn, geen stakingen meer

Het Duitse staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn (DB) en de machinistenvakbond GDL hebben na een langslepend conflict een akkoord bereikt over een nieuwe arbeidsovereenkomst. Daarmee zijn nieuwe stakingen van de baan.

In de nieuwe cao is een van de belangrijkste eisen van de machinisten opgenomen, namelijk een werkweek van 35 uur met behoud van het salaris in plaats van 38 uur. Die kortere werkweek wordt tot 2029 geleidelijk ingevoerd. DB had een werkweek van 36 uur voorgesteld, maar daar wilden de machinisten geen concessies over doen.

Miljard euro schade

Het loon gaat in twee stappen met 420 euro per maand omhoog en medewerkers krijgen een eenmalige toeslag van 2850 euro. Als onderdeel van de deal heeft GDL afgesproken de komende twee jaar geen nieuwe stakingen af te kondigen.

Het maandenlange conflict waarbij de machinisten tot zes keer toe staakten, trof miljoenen reizigers en kostte de Duitse economie een miljard euro aan schade. De stakingen, soms dagenlang, trof niet alleen het personenverkeer, maar ook het vrachtverkeer op het spoor.

Door die stakingen raakte ook het internationale treinverkeer van en naar Nederland verstoord. Zo reed de intercity tussen Berlijn en Nederland niet en vielen er meerdere ICE International-treinen uit.