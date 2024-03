Russische onderzoekers in Tadzjikistan voor familie van verdachten aanslag

Russische onderzoekers zijn in Tadzjikistan om familieleden van vier verdachten van de aanslag van vorige week in Moskou te ondervragen. Dat zeggen veiligheidsbronnen in Tadzjikistan tegen persbureau Reuters. Zeker vier verdachten van de aanslag zijn volgens Rusland afkomstig uit het Centraal-Aziatische land.

De familieleden komen volgens Reuters uit het westen van Tadzjikistan en zijn naar de hoofdstad Doesjanbe gehaald om gehoord te worden. Het is verder niet duidelijk wat de Russen willen weten.

Volgens de bronnen ziet president Rachmon van Tadzjikistan persoonlijk toe op het onderzoek. Hij noemde de aanslag gisteren "schandelijke en verschrikkelijk". Rachmon heeft zijn inwoners opgeroepen om hun kinderen te beschermen tegen "schadelijke invloeden".

Zwaar gehavend voor de rechter

Bij de aanslag van vrijdag in een concerthal in Moskou kwamen zeker 139 mensen om het leven en raakten 182 mensen gewond. De aanslag werden opgeëist door een Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat en president Poetin zei gisteravond dat radicale moslims achter de aanslag zitten.

Vier verdachten verschenen zondag zwaar gehavend voor de rechter. Ze blijven tot zeker 22 mei in voorarrest en zijn aangeklaagd voor terrorisme. In Russische media gaan berichten en video's rond over martelingen tijdens hun verhoor.

Een van de verdachten werd in een rolstoel binnengebracht en leek nauwelijks bij bewustzijn: