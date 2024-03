Liefdadigheidsorganisaties: meer giften in ramadan, ook door Gaza

Met de inkomsten gaat het goed, maar het geld uitgeven kan moeilijker zijn. "Banken sturen voor vrijwel elke overschrijving lange vragenlijsten", vertelt Abalhaj. "Soms duurt het maanden voordat het aankomt in de landen waar wij projecten doen. Of we krijgen het weer teruggestort." Het gaat dan om landen als Niger en Mali, maar ook bijvoorbeeld Bosnië.

"Deze signalen krijgen we van veel hulporganisaties, niet alleen van islamitische", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Vorig jaar gingen de banken om tafel met de goededoelenbranche om het anti-witwasonderzoek beter af te stemmen. "We snappen heel goed dat het lastig is voor klanten, maar bij hogerisicolanden ontkom je er eigenlijk niet aan.

"Maar wat heb je aan zo'n vragenlijst?", vraagt Abalhaj zich af. "Je kan beter bij ons project komen kijken, dan kun je zelf zien dat we in Bosnië oorlogsweduwen helpen en in Niger weeskinderen. We sturen elke maand zo'n 300.000 euro naar weeskinderen in 14 landen. Als dat geld niet of later aankomt hebben ze geen eten en medicijnen."

Discriminatie

Vorig jaar bracht Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Baldewsingh de discussie op gang of er bij witwasonderzoeken sprake is van "structurele discriminatie van moslims". Islamitische organisaties worden strenger in de gaten gehouden, betoogde hij.

Uit het zelfonderzoek dat de banken naar aanleiding daarvan deden kwam naar voren dat ze geen klachten krijgen van klanten die zich gediscrimineerd voelen door de witwasonderzoeken. Maar ze erkennen wel dat ze mogelijk signalen missen, daarom besloten ze zich begin maart aan te sluiten bij het landelijk meldpunt discriminatie en in gesprek te gaan met moslimorganisaties.

Abalhaj heeft ook het idee dat de naam 'Islamic Relief' niet meewerkt. "Andere ngo's hebben ook problemen met overschrijvingen", zegt hij. "Maar niet zo extreem als Islamic Relief."