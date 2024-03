Verrassende nederlaag Swiatek in Miami, dit keer geen 'Sunshine Double'

Het gaat Swiatek dus niet lukken om de 'Sunshine Double' - na Indian Wells ook Miami winnen (de twee belangrijkste masterstoernooien) - opnieuw op haar naam te schrijven, wat ze in 2022 wel deed en maar vijf vrouwen voor elkaar hebben gekregen.

De andere vier zijn Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka en vorig jaar Jelena Rybakina.

Swiatek slaagde er niet in om een set te pakken tegen de als veertiende geplaatste Aleksandrova, die ook al eens in 2021 in Melbourne van de Poolse had gewonnen. In haar partij in de derde ronde tegen Linda Noskova had Swiatek nog wel een 1-0 achterstand in sets kunnen wegwerken.

Ook de als derde geplaatste Coco Gauff vloog eruit. De 20-jarige Amerikaanse viel in drie sets ten prooi aan de Française Caroline Garcia: 3-6, 6-1, 2-6.

Alcaraz wint wel

Bij de mannen bereikte Carlos Alcaraz probleemloos de laatste zestien. De Spanjaard, die Indian Wells op zijn naam schreef, versloeg Gaël Monfils in twee sets: 6-2, 6-4.