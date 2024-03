Alcaraz in Miami door naar laatste zestien; Swiatek en Gauff uitgeschakeld

Bij de vrouwen liet Iga Swiatek zich in de achtste finales verrassen door Ekaterina Alexandrova. De Poolse winnares van Indian Wells slaagde er niet in om een set te pakken tegen de als veertiende geplaatste Russin, die ook al eens in 2021 in Melbourne van Swiatek had gewonnen.

In haar partij in de derde ronde tegen Linda Noskova was het Swiatek nog wel gelukt om een 1-0 achtstand in sets om te buigen in een overwinning, maar nu dus niet. Het werd 6-4, 6-2 voor Alexandrova.

Ook het Amerikaanse talent Coco Gauff vloog eruit. De eerder deze maand 20 jaar geworden Gauff viel in drie sets ten prooi aan de Française Caroline Garcia: 6-3, 1-6, 6-2.