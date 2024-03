De Chinese economie zit vast: Europa vreest de gevolgen

De Chinese economie piept en kraakt, maar de leiding van de Communistische Partij roept op om vooral positief te blijven. Peking mikt zelfs op een economische groei van vijf procent en vertrouwt op nieuwe economische groeibriljanten die de kar moeten gaan trekken. En dat heeft consequenties voor Europa.

Demissionair premier Mark Rutte en minister voor Buitenlandse Handel Geoffrey van Leeuwen zijn vandaag en morgen in China. Op de agenda staan naast geopolitieke onderwerpen als de situatie in het Midden-Oosten en de Russische oorlog tegen Oekraïne, ook de onderlinge handelsbetrekkingen.

"Mensen hier hebben de schokken van covid meegemaakt", zegt Jens Eskelund van de Europese Kamer van Koophandel, de club van Europese bedrijven in China. "Ze zijn bezorgd over banen, gezondheidszorg, pensioen, het onderwijs voor hun kinderen. Ook al staan de spaarpotten op recordhoogtes, ze zijn terughoudend in hun uitgaven."

Kelderende vastgoedprijzen

De aangekondigde groei van vijf procent is daarom vooral een positief signaal, zegt Xu Bin. hoogleraar Economie en Financiën aan de China Europe International Business School. "Er zijn namelijk meer overwegingen: als China het doel op bijvoorbeeld 4,5 procent had gezet, was dat een te pessimistisch signaal geweest."

In de afgelopen twintig tot dertig jaar speelde de vastgoedsector een cruciale rol in de Chinese economie. Veel Chinezen staken hun vermogen in vastgoed en als ze een huis kopen, betalen ze vaak jaren vooruit. Door de kelderende vastgoedprijzen dreigen velen zo hun geïnvesteerde spaargeld kwijt te raken.

"Voor Chinezen is vastgoed feitelijk hun enige grote bezit", zegt hoogleraar Xu. "Het is niet alleen het dak boven hun hoofd, hun hele toekomst hangt af van vastgoed."

Volgens officiële statistieken groeide de Chinese economie in 2023 overigens nog met 5,2 procent. Maar inmiddels ging de vastgoedgigant Evergrande failliet en twee andere giganten, Country Garden en Vanke, hebben grote financiële problemen. Ook lokale overheden kampen met torenhoge schulden. Dat heeft nogal een impact op het consumentenvertrouwen.

Gigantische bouwprojecten liggen in China volledig stil: VIDEO