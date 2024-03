Wekdienst 26/3: EU praat over versoepelingen boeren • Oranje tegen Duitsland

Dit is er vannacht gebeurd:

Een plofkraak op station Amsterdam-Zuid heeft vannacht het treinverkeer ernstig ontregeld. Vanwege de schade en het onderzoek kunnen passagiers in de vroege ochtend niet gebruikmaken van het station. Er stoppen geen treinen.

Een ticket- en servicewinkel op het station was doelwit bij de plofkraak. Even na 04.00 uur ging daar een explosief af. Er is veel schade, maar niemand raakte gewond.

Het is nog niet bekend hoelang de overlast gaat duren. De politie vraagt reizigers de reisinformatie van de NS in de gaten te houden.