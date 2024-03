Geen treinverkeer van en naar Amsterdam-Zuid door plofkraak

Door een plofkraak op een ticket- en servicewinkel op station Amsterdam-Zuid zijn er problemen met het treinverkeer. Er stoppen op het station momenteel geen treinen.

Het station is ook niet toegankelijk voor reizigers, meldt een woordvoerder van de politie. Er is niemand gewond geraakt. Wel is er veel schade, meldt de woordvoerder.

De politie kreeg even na 04.00 uur een melding van de plofkraak. De politie doet op dit moment onderzoek. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren. Reizigers wordt geadviseerd de reisinformatie van de NS in de gaten te houden.

Dit zijn eerste beelden van de ravage in het stationsgebouw: