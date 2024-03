Enige tijd geen treinen van en naar Amsterdam Zuid door plofkraak

Door een plofkraak op een ticket- en servicewinkel op station Amsterdam Zuid waren er vanochtend enige uren problemen met het treinverkeer. Er konden enige tijd geen treinen stoppen op het station, en ook was het station niet toegankelijk voor reizigers.

Inmiddels rijdt het treinverkeer weer normaal. Alleen het gedeelte waar de plofkraak is geweest, is nog afgezet.

De politie kreeg even na 04.00 uur een melding van de plofkraak. Er is niemand gewond geraakt, maar wel is er veel schade.

Dit zijn eerste beelden van de ravage in het stationsgebouw: