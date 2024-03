De Ligt precies zeven jaar bij Oranje, maar moet zich nog steeds bewijzen

"Er is in die zeven jaar veel gebeurd. Positieve dingen, maar ook wel wat negatieve dingen. Uiteindelijk sta ik hier als trotse man die het Nederlands elftal mag vertegenwoordigen."

Wanneer Matthijs de Ligt (24) maandag een dag voor het oefenduel met de Duitsers de pers te woord staat, is het exact zeven jaar na zijn debuut in het Nederlands elftal. Een veelbesproken debuut, Bulgarije uit.

De 2-0 nederlaag in de kwalificatiereeks voor het misgelopen WK 2018, waar de 17-jarige De Ligt - de jongste speler in Oranje sinds de Tweede Wereldoorlog - een negatieve hoofdrol speelde en in de rust werd gewisseld door toenmalig bondscoach Danny Blind.

Achteraf iets te vroeg voor de leeuwen gegooid, met een handjevol basisplaatsen bij Ajax op de teller. Ondanks de valse start in Sofia werd De Ligt een grote toekomst voorspeld. Anno 2024 is de voorzichtige conclusie dat die voorspelling in Oranje nog niet helemaal is uitgekomen.

Alle ingrediënten in huis

Natuurlijk waren er prachtige acties. De rake kopbal tegen Engeland in de halve finale van de Nations League, of het op snelheid de bal ontfutselen van Kylian Mbappé, toch niet bepaald de langzaamste. Maar er was ook een onhandige rode kaart na een handsbal tegen Tsjechië, die de uitschakeling op het EK 2020 inleidde.