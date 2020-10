Vuelta op zijn kop: Roglic verliest rode trui na geklungel met regenjack

De Sloveen brak op de slotklim naar Aramón-Formigal en kwam 43 seconden later binnen dan Carapaz, de Ecuadoraan van Team Ineos die vorig jaar de Giro d'Italia won. In het klassement staat Roglic nu vierde op 30 seconden van Carapaz.

De eerste week van de Vuelta a España is geëindigd met een wervelende zesde etappe, waarin Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic in de stromende regen verrassend de rode leiderstrui moest afstaan aan Richard Carapaz.

Buiten beeld moest Roglic tijdens de afdaling van de Puerto de Cotefablo opeens lossen uit het peloton. Met man en macht bracht Jumbo-Visma hem terug, met als gevolg dat de Sloveen de laatste fase van de slotklim geen ploeggenoot meer over had. En dat terwijl de ploeg normaliter zo'n sterk en hecht collectief is.

Ellende Roglic begint bij regenjack

Na de etappe liet Roglic weten dat de ellende voor hem begon met een regenjack. "Ik had problemen om dat aan te doen en daarna dicht te doen. Ik viel terug. Op het eind betaalde ik daarvoor de prijs. Het is zoals het is. We komen terug."