De coronarekening: wie kreeg geld uit welk steunpotje?

Al ruim drie maanden draaien de geldpompen van de overheid op volle toeren om de economische pijn van de coronamaatregelen te verzachten. Via 136 verschillende regelingen ging er in totaal 42,9 miljard euro vanuit de schatkist naar onder meer bedrijven, zorginstellingen, kleinere overheden, studenten en ouders.

De Algemene Rekenkamer bracht in kaart in welke potjes tot nu toe het meeste geld zat, en wie van dat geld gebruik kon maken.

Vooral bedrijven

Veruit het grootste deel van het steungeld gaat naar ondernemers. Met de NOW - Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid -kunnen ze de salarissen van hun personeel betalen. De eerste ronde liep van maart tot en met mei. Een van de voorwaarden die eraan vastzat was dat bedrijven die personeel ontslaan een boete krijgen. Die boete verdween in de tweede ronde (juni tot augustus). Wel is het nu verboden om dividend of bonussen uit te keren over de periode dat de bedrijven geld krijgen.

Ook de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) hielp ondernemers hun vaste lasten te betalen. Tot 26 juni konden getroffen bedrijven daar aanspraak op doen voor bijvoorbeeld de huur van hun bedrijfspand. De Tegemoetkoming Vaste Lasten volgt deze regeling vanaf vandaag op.

Honderdduizenden zzp'ers maakten gebruik van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Ondernemers (TOZO). Leveringen aan winkeliers en horeca-ondernemers bleven in stand door de herverzekering van leverancierskredieten.