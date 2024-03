Jurassic Park had wél gelijk: triceratops was groepsdier

De tyrannosaurus rex bleek lippen te hebben. Andere gevreesde vleeseters zaten in werkelijkheid volgeplakt met veren. Geregeld moest het beeld van een dinosaurus uit de film Jurassic Park al eens flink worden bijgesteld vanwege nieuwe inzichten.

Maar in het geval van een andere beroemde Jurassic Park-dino - de triceratops - blijkt er nu wél iets te kloppen: in de boeken en iconische films worden de dieren met drie grote hoorns neergezet als groepsdieren en Nederlands onderzoek bevestigt nu dit beeld.

Paleontoloog Jimmy de Rooij promoveert woensdag aan de Universiteit Utrecht op zijn onderzoek naar de triceratops. Hij bestudeerde jarenlang een bijzondere vondst die natuurmuseum Naturalis in 2013 deed op het platteland in de Amerikaanse staat Wyoming; terwijl het onderzoeksteam van het museum op zoek was naar een tyrannosaurus rex, vond het een massagraf met daarin vijf triceratopsen.

Goudmijn

Die vondst was meteen al groot nieuws; daarvoor werden triceratopsen vaak alleen gevonden. "Dus we dachten ook altijd dat het einzelgängers waren", zegt De Rooij. In zijn proefschrift concludeert hij dat het vijftal uit het massagraf hoogstwaarschijnlijk leefde en stierf als groep, en dat de dino dus een stuk socialer was dan gedacht. Dat is een nieuw inzicht in het dier dat samen met de T. rex een van de meest herkenbare en bekendste dino's is.

In de wetenschap is er alleen nog maar weinig over bekend over de triceratops, zegt De Rooij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld T. rex. "Dat is in het onderzoek nu eigenlijk de saaiste dino", zegt de paleontoloog over de beruchte, vleesetende tijdgenoot van triceratops. "Er zijn er heel veel gevonden en er zijn veel wetenschappers mee bezig, dus qua onderzoek is de T. rex eigenlijk een beetje uitgemolken."

Dat geldt niet voor de triceratops. De Rooij: "Het bijzondere is dat er heel veel schedels zijn gevonden van triceratopsen, maar de rest van het skelet is zeer zeldzaam. Die rest heb je alleen wel nodig om onderzoek te doen. Daarom kregen we tijdens het veldwerk in Wyoming op een gegeven moment ook wel het idee dat we op een goudmijn zaten."