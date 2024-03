Japan versoepelt opnieuw regels voor export militair materieel

Voor de tweede keer in korte tijd heeft de Japanse regering de exportbeperkingen voor militair materieel versoepeld. Het land wil gevechtsvliegtuigen, dat het samen met Groot-Brittannië en Italië bouwt, aan andere landen verkopen.

Na de Tweede Wereldoorlog, waarin het Japanse Keizerrijk met grof geweld grote delen van de Oost-Azië en de eilanden in de Pacifische Oceaan bezette, nam Japan een grondwet aan waarin het haar eigen leger alleen als zelfbescherming zou gebruiken. Het land had daarom lang een strikt beleid: dodelijke militaire wapens mochten niet geëxporteerd worden.

Vijftien landen

De controversiële nieuwe wetswijziging geldt alleen voor de nieuwe gevechtsvliegtuigen en zal beperkt blijven tot momenteel vijftien landen. Deze landen hebben een overeenkomst met Tokio gesloten waarin staat dat ze internationale geschillen vreedzaam zullen oplossen, zoals ook staat in het handvest van de Verenigde Naties. De export naar landen die betrokken zijn bij een conflict blijft verboden.

Met de nieuwe gevechtsvliegtuigen hoopt Japan een militaire voorsprong te creëren nu de spanningen in de regio oplopen. China, Noord-Korea en Rusland houden geregeld militaire oefeningen rond Japanse wateren.

Zonder de versoepelingen van de exportbeperkingen waren de nieuwe gevechtsvliegtuigen onbetaalbaar voor de Japanners. Nu wordt er verdiend aan de verkoop en worden de ontwikkelingskosten verspreid over een grotere vloot.

Geen kogel geschoten

Japanse troepen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog nog geen kogel afgeschoten in een conflict, maar sinds een herinterpretatie van de Japanse grondwet in 2016 is het mogelijk dat Japan een oorlog kan worden ingesleurd als een bondgenoot wordt aangevallen.

Anderhalf jaar geleden nam Japan voor het eerst in lange tijd een nieuw defensiestrategie aan, waarmee de uitgaven aan het leger met miljarden euro's omhooggaan. Ook bouwt het een reeks militaire bases en werden eerder Amerikaanse Tomahawk-raketten met een bereik van 2500 kilometer aangeschaft.

Japan is geen lid van de NAVO, maar heeft wel sterkte banden met de militaire alliantie. Eerder stond het in beperkte mate de export toe van defensiematerieel dat geproduceerd is in het buitenland.