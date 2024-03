Braziliaanse oud-president Bolsonaro verbleef twee dagen in Hongaarse ambassade

De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro verbleef vorige maand twee dagen in de Hongaarse ambassade in Brasilia. Dat schrijft The New York Times, dat beveiligingsbeelden zag vanuit de ambassade.

Bolsonaro verbleef er tussen 12 en 14 februari. Enkele dagen daarvoor moest hij zijn paspoort inleveren vanwege een onderzoek naar betrokkenheid bij een mogelijke poging tot een staatsgreep. Bolsonaro zou daarbij onder meer plannen hebben gehad om militaire leiders onder druk te zetten om zich bij de staatsgreep aan te sluiten en om de rechter van het Hooggerechtshof op te pakken. Hij weigert te getuigen in die zaak.

Een advocaat van de 69-jarige Bolsonaro bevestigde zijn verblijf op de Hongaarse ambassade. Volgens hem was er geen sprake van "verstoppen", maar was hij daar "om updates te krijgen over het politieke landschap van beide landen". Het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Hongaarse ambassadeur in het land om opheldering gevraagd.

Goede relatie

Bolsonaro onderhoudt al jaren een goede relatie met de extreemrechtse Hongaarse premier Orbán. Zo noemde hij hem tijdens een bezoek in 2022 zijn "broer". Volgens The New York Times laat het verblijf van Bolsonaro op de ambassade zien dat hij zijn vriendschap met de Hongaarse president gebruikt om het het Braziliaanse rechtssysteem te omzeilen.

In 2022 verloor Bolsonaro de verkiezingen van de linkse president Lula. Kort daarna bestormden zijn aanhangers overheidsgebouwen. Naast het onderzoek naar een vermeende staatsgreep wordt Bolsonaro ook beschuldigd te hebben gefraudeerd met vaccinatiegegevens tijdens de coronapandemie.

Vorig jaar oordeelde een Braziliaanse rechtbank dat Bolsonaro tot 2030 niet meer mee mag doen in de Braziliaanse politiek omdat hij desinformatie verspreidde in aanloop naar de verkiezingen van 2022.