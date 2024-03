Invallen in panden rapper Diddy in onderzoek naar seksuele uitbuiting

De Amerikaanse politie heeft in Los Angeles en Miami invallen gedaan in panden van rapper en muziekbaas Diddy. Volgens verschillende Amerikaanse media hebben die invallen te maken met een onderzoek naar seksuele uitbuiting waar Sean Combs, zoals zijn echte naam luidt, bij betrokken zou zijn.

Op beelden is te zien dat zwaargewapende agenten de huizen van de 54-jarige Combs binnen gaan. Ook worden boten en helikopters ingezet door de politie. De kinderen van Combs zijn daarbij ondervraagd. Diddy zelf was niet aanwezig. Onbekend is of er ook mensen zijn opgepakt.

Meerdere rechtszaken

Tegen Combs zijn de laatste tijd meerdere rechtszaken aangespannen wegens vermeend seksueel misbruik, verkrachting en aanranding. Een van de aanklagers zegt dat de rapper haar twintig jaar geleden heeft verkracht samen met twee andere mannen. Ze was toen zeventien jaar.

Vorig jaar schikte hij in een rechtszaak van zijn voormalige R&B-zangeres Cassie, die hem ervan beschuldigde haar jarenlang fysiek en seksueel te hebben misbruikt. Combs ontkent alle beschuldigingen aan zijn adres.

Combs is een van de meest invloedrijke hiphopproducenten van de afgelopen dertig jaar. Hij werd in de jaren negentig bekend onder de naam Puff Daddy en won onder meer meerdere Grammy's.