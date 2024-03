Deur slotscene Titanic op veiling verkocht voor 718.000 dollar

De deur uit de slotscene van de film Titanic is op een veiling verkocht voor 718.000 dollar, ruim 660.000 euro. In de slotscene van de beroemde film nemen hoofdrolspelers en geliefden Jack en Rose afscheid van elkaar in het ijskoude water terwijl het cruiseschip langzaam zinkt.

In de met Oscars overladen film van regisseur James Cameron passen Jack en Rose niet samen op de deur. Om te voorkomen dat Rose zal sterven, offert Jack zich op en verdrinkt.

Nadat fans met theorieën kwamen dat beiden hadden kunnen blijven leven, testte Cameron deze theorieën twee jaar geleden voor een documentaire. De regisseur moest toen erkennen dat, onder heel specifieke omstandigheden, Jack en Rose allebei ongeschonden de ramp hadden kunnen overleven.

Wie de deur gekocht heeft, is niet bekend.

Andere attributen

Op de veiling in Dallas gingen ook andere beroemde attributen van de hand zoals de zweep van Indiana Jones (525.000 dollar), en het zwarte Spider-Man-pak van Tobey Maguire uit het derde deel in de reeks (125.000 dollar).