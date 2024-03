Na jaren van daling nu meer daklozen, staatssecretaris noemt trend 'zorgelijk'

Samenstelling nauwelijks veranderd

De samenstelling van de totale dakloze populatie in Nederland is door de jaren heen, op enkele schommelingen na, nauwelijks veranderd. Acht op de tien daklozen is man en 36 procent staat ingeschreven in een van de vier grote steden: Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

80 procent van de daklozen in die steden heeft minimaal een ouder die geboren is in een ander land, of is zelf geboren in het buitenland, vaak buiten Europa. In de rest van Nederland is dat 55 procent.

Probleem weerbarstig

Van Ooijen noemt de stijgende trend zorgelijk en onacceptabel. Hij wil het Nationaal Actieplan Dakloosheid beter uitwerken: dat moet ervoor zorgen dat in 2030 niemand meer dakloos is door prioriteit te geven aan het vinden van een woning, in plaats van andere problemen eerst op te lossen.

Hulpverleners zeiden in januari nog dat het plan uit 2022 onvoldoende is. Afspraken zouden te vrijblijvend en niet concreet genoeg zijn, en landelijke coördinatie ontbreekt.

De staatssecretaris herhaalt dat hij wil inzetten op begeleiding naar een woning en het voorkomen van dakloosheid. "Herstel begint bij een (t)huis", aldus Van Ooijen. Maar, zo bevestigt hij: "Gemeenten en veldpartijen merken dat de aanpak van de problematiek weerbarstig is en dat de veranderingen tijd kosten".