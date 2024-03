Meer daklozen in Nederland, vooral toename daklozen uit andere Europese landen

De samenstelling van de totale dakloze populatie in Nederland is door de jaren heen, op enkele schommelingen na, nauwelijks veranderd. 8 op de 10 daklozen is man en 36 procent staat ingeschreven in een van de vier grote steden: Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

80 procent van de daklozen in die steden heeft minstens een ouder die geboren is in een ander land, of is zelf geboren in het buitenland, vaak buiten Europa. In de rest van Nederland is dat 55 procent.