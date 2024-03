Ook oud-international en -Kamerlid Van der Laan wil voorzitter KNVB worden

Op de kandidatuur van Paauw kwam vanuit supporterskringen veel kritiek. Toch lijkt de kans dat hij de nieuwe voorzitter wordt groot. Hoe schat Van der Laan haar kansen in? "Het spel is nog niet gespeeld. Ik heb al een aantal handtekeningen binnen. Ik denk dat ik een geschikte kandidaat ben: ik heb topsportervaring en heb ook veel politieke en bestuurlijke ervaring. Dat is belangrijk voor deze baan."

De KNVB zoekt per 1 juni een opvolger van Just Spee, die wegens gezondheidsredenen zijn voorzitterschap beëindigt. Tijdens de buitengewone bondsvergadering op 27 mei wordt de kandidaat voor het bondsvoorzitterschap officieel in stemming gebracht.