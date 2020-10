Incident aan boord van olietanker in Kanaal, 'geen sprake van kaping'

Aan boord van een olietanker in het Kanaal voor de kust van het eiland Wight is sprake van een incident met verstekelingen. Er kan geen contact gelegd worden met het schip, de Nave Andromeda, dat vaart onder de Libische vlag.

Een verslaggever van Sky News meldt dat er een onbekend aantal migranten aan boord is ontdekt. De bemanning zou zich schuilhouden op verschillende plekken op het schip.

Er zijn berichten over een gijzeling, maar die worden door vertegenwoordigers van de rederij pertinent tegengesproken. "Het is 100 procent geen kaping", zegt Lawyers Tatham and Co tegen de BBC.

Een helikopter van de kustwacht vliegt rondjes boven de tanker. De politie doet onderzoek en heeft een eigen helikopter ingezet. Het schip had vanochtend moeten aanmeren in de Engelse havenstad Southampton.