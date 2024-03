Door Freek Vonk ontdekte wurgslang in Amazonegebied is dood

Een wurgslang die Freek Vonk een paar maanden geleden had ontdekt in Brazilië is dood aangetroffen. Dat schrijft de bioloog op Instagram.

Hij heeft naar eigen zeggen van diverse bronnen gehoord dat de slang is doodgeschoten, hoewel er nog geen officiële bevestiging is van de doodsoorzaak. "Ik ben zo verdrietig en tegelijkertijd ook zo woedend!"

Vonk ontdekte de anaconda-soort in februari in het noorden van het Amazonegebied met veertien biologen en wetenschappers uit andere landen. De slang van bijna zeven meter lang kreeg de naam noordelijke groene anaconda.

Het was "een ijzersterk dier", schrijft Vonk. "Voor zover we weten was ze supergezond en nog in de bloei van haar leven, en ze had in de komende jaren dus nog voor vele nakomelingen kunnen zorgen." Dat dat nu niet meer kan, is volgens de hem "een klap voor de biodiversiteit".

Kolos van een dier

Eerder was er maar één soort anaconda bekend die in het hele Amazonegebied voorkwam. De soort die in februari werd ontdekt, had een ander DNA en kwam volgens de wetenschappers alleen voor in het noorden van Zuid-Amerika, in landen als Venezuela, Suriname en Guyana. Vandaar dat dit type de noordelijke variant werd genoemd.

Vonk blikt in zijn Instagrampost terug op het moment dat hij zwom met de noordelijke groene anaconda. "Ik was volledig in shock toen ik zag hoe groot ze was! Het was de allergrootste slang die ik ooit met eigen ogen had gezien. Een kolos van een dier. Ik heb zeker een uur naast haar gezwommen. En 't intrigerende was dat ze volledig onverstoord leek door mijn aanwezigheid."

De bioloog hoopt dat "de daders worden gevonden en dat ze worden vervolgd, want dit soort gedrag moet zwaar worden gestraft". "Dit was echt een formidabele slang, one of a kind, en dit verdiende ze NIET..."

Naturalis had de noordelijke anaconda al ruim vijftig jaar op sterk water staan, zonder te weten dat het om deze aparte soort ging: