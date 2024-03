Jong Oranje op drempel van EK na eenvoudige zege op Moldavië

Jong Oranje heeft een eenvoudige zege geboekt in de EK-kwalificatie. In Chisinau tegen Moldavië werd het 3-0. Dat was nog een milde afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

Door de overwinning blijft Nederland koploper in groep C van de kwalificatie voor het EK van 2025 in Slowakije. Met 18 punten uit zes wedstrijden heeft de ploeg van Michael Reiziger, die komende zomer met Oranje naar het EK gaat, de maximale score.

Na de oefenzeperd tegen Jong Noorwegen van afgelopen week begon Nederland nu voortvarend. Na zeven minuten zette aanvoerder Devyne Rensch Oranje al op voorsprong. Na een goede steekpass van Youri Regeer schoof hij de bal diagonaal binnen.

Dodon keept goed

Een kwartier later had het 2-0 moeten zijn. De rollen waren nu omgekeerd. Rensch zette voor op Regeer, maar zijn inzet werd door doelman Victor Dodon nog net uit de hoek getikt.

Dodon stond op slag van rust opnieuw in de weg, hij redde knap op een afstandsschot van Regeer. Uit de corner die daarop volgde werd er alsnog gescoord. Million Manhoef kreeg de bal van Ian Maatsen en krulde deze fraai in de verre hoek: 0-2.