Poetin: radicale moslims zitten achter aanslag, onderzoek naar opdrachtgever

De Russische president Poetin beticht nu toch radicale moslims ervan dat ze achter de aanslag zitten op een evenementencentrum bij Moskou, waarbij zeker 137 mensen om het leven zijn gekomen.

Kort na de aanslag afgelopen vrijdagavond eiste terreurorganisatie Islamitische Staat Khorasan al de verantwoordelijkheid op. Volgens de president blijft het wel de vraag wie opdracht gaf voor de aanslag, waarvan hij stelt dat die past bij de oorlogsvoering van Oekraïne.

Het is de eerste keer dat Poetin wijst op de achtergrond van de daders, al liet hij de naam van IS niet vallen. De terroristische organisatie eiste de aanslag op via zijn Telegramkanaal en bracht beelden van het bloedbad naar buiten die door de daders zouden zijn gemaakt.

Volgens een Amerikaanse functionaris zou ook uit informatie waarover de Amerikaanse veiligheidsdienst beschikt blijken dat de terreurgroep achter de aanslag zit.

Kort na de aanslag wezen de Russen al in de richting van Kyiv. Volgens de autoriteiten zijn de daders gepakt terwijl zij onderweg waren naar Oekraïne, waar ze contacten zouden hebben. Maar hiervoor werd geen bewijs geleverd.

Ook nu sluit Poetin Oekraïense verantwoordelijkheid dus niet uit. "Deze gruweldaad is misschien slechts een schakel in een hele reeks pogingen van degenen die sinds 2014 in oorlog zijn met ons land door toedoen van het neonazistische regime in Kyiv", zei hij. "Het is belangrijk om de vraag te beantwoorden waarom de terroristen na hun misdaad probeerden te vertrekken naar Oekraïne. Wie wachtte hen daar op?"

Maar Kyiv ontkent elke betrokkenheid en noemt de suggestie van Poetin en andere hooggeplaatste Russen "absurd".

Vier verdachten verschenen gisteren zwaar gehavend in de rechtbank: