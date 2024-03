Opvallende samenwerking: Rus, Belarus en Amerikaan aangekomen bij ruimtestation ISS

Een Russische, Belarussische en Amerikaanse astronaut zijn aangekomen bij ruimtestation ISS. Het drietal reisde samen in een Sojoez-ruimtevaartuig, dat zaterdag was gelanceerd.

Het is een opvallende onderneming, want op vrijwel geen enkel onderwerp werken Europeanen of Amerikanen nog samen met de Russen. Ook bij meerdere ruimtevaartprogramma's is de samenwerking met de Russen stopgezet.

Maar bij ISS moeten de verschillende landen wel gezamenlijk optrekken, zegt Philippe Schoonejans, projectmanager bij European Space Agency (ESA). "Het ISS heeft een Amerikaans deel, Russisch deel, Japans deel en een Europees deel. Met name die Russische en Amerikaanse delen kun je niet uit elkaar halen, want ze geven elkaar stroom, en ze zorgen ervoor dat het ISS de goede kant op gericht staat."

Elkaars back-up

Ook op weg naar het ruimtestation kiezen de verschillende landen er nog steeds voor om met hetzelfde voertuig te reizen. En het is belangrijk dat dat mogelijk blijft, zegt Schoonejans. De Russische Sojoez en de Amerikaanse SpaceX Dragon zijn elkaars back-up, legt hij uit.

Zowel de Russen als Amerikanen willen volgens hem niet in de situatie terechtkomen dat ze niet meer naar het ruimtestation kunnen. "Stel dat zich een probleem voordoet met de Sojoez of SpaceX Dragon, dan moeten ze eerst uitzoeken wat er aan de hand is. Dat kan wel een paar jaar duren." Ook de vluchtleidingscentra in Houston en Moskou kunnen elkaar volgens Schoonejans nog steeds opvangen.

Tijdens gezamenlijke operaties is de Russische inval in Oekraïne geen onderwerp van gesprek, zegt de ESA-projectmanager. De astronauten hebben het volgens hem voornamelijk over de inhoud. "Ze zitten natuurlijk een tijd in dat toestel, en dat gaat prima. Vaak kennen ze elkaar uit het verleden, hebben samen getraind, kunnen vrienden zijn."

Samenwerking koesteren

Hoewel de samenwerking deels gedwongen is, is die er volgens Schoonejans ook één om te koesteren. "We werken natuurlijk op geen enkel ander punt nog samen", zegt hij. "Rusland is toch het grootste land van de wereld. Als daar ooit een 'regime change' is, en we willen de samenwerking weer uitbouwen, dan hebben we gelukkig één onderwerp waarop nog samenwerking plaatsvindt."