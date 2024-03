Miljardenimpuls voor behoud techbedrijven regio Eindhoven

De roep uit de regio Eindhoven dat de overheid meer moet doen om technologiebedrijven als ASML en NXP voor Nederland te behouden, lijkt te zijn gehoord.

Het demissionaire kabinet legt de laatste hand aan een plan dat ervoor moet zorgen dat zulke bedrijven in Eindhoven willen blijven. 'Project Beethoven', werd het genoemd. En het kabinet is bereid daar flink geld voor uit te trekken, zeggen bronnen tegen de NOS. Maar de onderhandelingen tussen kabinet, bedrijven en de regio gaan tot het laatste moment door, waardoor de bedragen nog niet vastliggen.

Het gaat onder meer om een bedrag van minimaal één miljard euro aan extra geld. Daarnaast is het de bedoeling dat geld dat al gereserveerd was eerder wordt uitgegeven. En er wordt gekeken naar al bestaande 'potjes' bij de overheid voor ondersteuning van het bedrijfsleven. Alles bij elkaar wordt er financiële ruimte gecreëerd voor een grote impuls voor de regio.

Ingewijden zeggen tegen de NOS dat het demissionaire kabinet het aan een volgend kabinet overlaat om verdere maatregelen te nemen, maar nu worden wel de eerste stappen gezet.

Onderwijs en wonen

In het pakket van het demissionaire kabinet gaat er ongeveer een half miljard euro naar infrastructuur, vooral bedoeld om te investeren in de snelwegen en spoorverbindingen rondom Eindhoven.

Al die bedrijven in de zogeheten 'Brainport' hebben veel technisch geschoold personeel nodig. Daarvoor maakt het kabinet eenmalig 900 miljoen euro vrij en daarnaast nog een kleine honderd miljoen per jaar. Die bedragen zijn bedoeld voor de Technische Universiteit Eindhoven, die daardoor flink kan groeien. Ook mbo- en hbo-opleidingen in de regio krijgen een deel.

Om de economische groei in de regio bij te benen wordt er ook geïnvesteerd in de bouw van nieuwe woningen. Gepraat wordt over een bijdrage van het Rijk van rond de honderd miljoen euro, maar dan moeten de regio en het bedrijfsleven (vooral ASML) ook geld inleggen.