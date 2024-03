Vijf tieners aangehouden voor explosies in Zwanenburg

De politie heeft vijf tieners aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee explosies in Zwanenburg in Noord-Holland.

In minder dan twee weken tijd zijn er drie explosies geweest bij woningen in het dorp in de gemeente Haarlemmermeer. Twee daarvan waren afgelopen weekend bij twee huizen in dezelfde straat.

Vier verdachten werden kort na de explosies aangehouden op station Haarlem Spaarnwoude. Vanochtend is de vijfde verdachte opgepakt. Of de jongens ook iets te maken hebben met de eerdere explosie op 16 maart wordt nog onderzocht.

15 en 17 jaar oud

In alle gevallen werd er explosief materiaal naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond, maar de woningen liepen veel schade op. Bij de explosie gisternacht rond 02.00 uur waren de bewoners thuis en schrokken ze wakker, schrijft NH. Bijna 24 uur later was het weer raak, verderop in de straat.

De verdachten zijn jongens van 15 en 17 uit Rotterdam. Ze zitten vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.