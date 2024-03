Politie rolt site met kinderporno op, man uit Halderberge opgepakt

De politie heeft een site met kinderporno offline gehaald en een van de beheerders opgepakt. De verdachte is 44 jaar en komt uit Halderberge in Noord-Brabant. Er is beslag gelegd op zijn huis, geld en gegevensdragers. Hij zou zelf ook strafbare beelden via de site hebben gedeeld.

Op de site werden pornografische beelden van jongens tussen de 10 en 18 jaar gedeeld. Justitie denkt dat sommige gebruikers minderjarigen hebben misleid om seksuele handelingen te verrichten bij zichzelf en andere jongens. Daar werden met webcams beelden van gemaakt, die vervolgens op de site werden gedeeld.

Aangiftes

Justitie denkt dat de beheerders van de site de afgelopen jaren veel geld hebben verdiend. Als gebruikers geld overmaakten in cryptovaluta, kregen ze toegang tot een afgeschermd deel van de webpagina. Er waren meer dan 2500 gebruikersaccounts. Justitie heeft meerdere inlognamen en IP-adressen onderschept.

Het onderzoek van de politie richt zich nu op het identificeren van de slachtoffers, gebruikers en beheerders van de site. Tot nu toe zijn er twee aangiftes binnen, onder meer van de ouders van een 12-jarig slachtoffer.