Spanning tussen Turkse en Koerdische gemeenschap in België na rellen

Bij rellen tussen Syrische Koerden en de Turkse gemeenschap in twee Belgisch-Limburgse plaatsen zijn gisteren zeker zes mensen gewond geraakt. Er is één zwaargewonde, schrijft de VRT. Ook vandaag waren er confrontaties.

Koerden met een Syrische achtergrond vierden gisteravond het Perzische feest Noroez in de stad Leuven. Later op de avond reden ze naar Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder. Op beelden is te zien dat er een konvooi met vlaggen van de PKK door de straten rijdt. Dat werd door een deel van de Turkse gemeenschap opgevat als een provocatie. In Heusden-Zolder kwam het tot een confrontatie.

Oproep op sociale media

Daarna liep het verder uit de hand: op sociale media werd opgeroepen om naar een straat te komen waar een groep Koerden zich ophield. Er werd gevochten, autoruiten sneuvelden en vlaggen werden verbrand. Een politiechef zei tegen de VRT dat het uren duurde voordat de orde was hersteld.

Volgens sommige getuigen waren vlaggen van de PKK aanleiding voor het incident. De Koerdische gemeenschap heeft een andere lezing en wijst naar de Grijze Wolven, een ultranationalistische organisatie die op de hand is van de Turkse regering. Grijze Wolven zouden een Koerdisch gezin dat terugkwam van het feest hebben aangevallen. Op video's van het incident is meermaals een handgebaar te zien dat de Grijze Wolven ook wel gebruiken.

Betoging Brussel

Naar aanleiding van de rellen hielden 200 pro-Koerdische betogers vanmiddag een manifestatie in Brussel, waar het opnieuw tot een confrontatie kwam. De politie heeft het plein ontruimd.

Volgens de betogers hebben Europese regeringen en organisaties een te passieve houding tegenover de Turkse president Erdogan. Volgens hen ging het gisteravond niet om rellen, maar om een vooropgezette aanval waar de Turkse president achter zat.

Een organisator van de manifestatie stelt tegenover de VRT dat Erdogan "er een sport van maakt om Koerden te intimideren in het buitenland". "Families die na het lentefeest vreedzaam naar huis gingen, werden door Turken aangevallen omdat ze Koerdische vlaggen in de auto hadden liggen", zegt de organisator. "Het is vrijwel zeker dat de aanval gepland was. Het is onmogelijk om in tien minuten honderd man te mobiliseren."

Gewapende strijd

De Koerdische Arbeiderspartij PKK voert al meer dan 40 jaar een gewapende strijd tegen de Turkse staat, met tienduizenden doden tot gevolg. De partij is in Turkije verboden. De Verenigde Staten en de Europese Unie beschouwen de PKK als een terreurorganisatie.

Het conflict heeft vaker geleid tot spanningen in België. Zo braken er in Antwerpen in 2011 en 2017 rellen uit tussen aanhangers van de Koerdische Arbeiderspartij PKK en mensen uit de Turkse gemeenschap.