Oranje met De Ligt tegen Duitsland, Koeman zinspeelt op basisplaats Malen

Bondscoach Ronald Koeman start dinsdag met enkele wijzigingen in zijn basiself in de wedstrijd tegen Duitsland. Het was al bekend dat Bart Verbruggen de wedstrijd in Frankfurt keept, maar ook Matthijs de Ligt krijgt een basisplaats. Daarnaast zinspeelt Koeman op een basisplaats voor Donyell Malen.

Vrijdag speelde Oranje de oefenwedstrijd tegen Schotland, maar zag Koeman ondanks de 4-0 zege een tegenvallende wedstrijd van zijn ploeg. Oranje was slordig en gaf veel ruimte weg aan de tegenstander.

"Wij zullen het tegen Duitsland in de opbouw veel beter moeten doen, anders krijgen we doelpunten tegen", weet Koeman. "We moeten daarnaast ook compacter spelen en beter communiceren met elkaar."

Maar de oefenmeester blijft ook positief. "Natuurlijk wil je winnen, swingen op het veld en veel doelpunten maken. Maar als je een mindere wedstrijd met 4-0 wint, doe je het niet slecht. En in balbezit beter spelen lijkt me niet zo moeilijk."

'We gaan wel wat veranderen'

Omdat het beter moet, gaat Koeman wel wat veranderen in zijn ploeg. "Ik ga niet verklappen hoeveel spelers we wijzigen." Mogelijk kiest de bondscoach voor aanvaller Malen in de basiself.

"Of je raar denkt als ik nu een speler in actie wil zien die iets meer diepte in zijn spel heeft? Nee, dan denk je niet raar."