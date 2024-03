Borgsom Trump verlaagd naar 175 miljoen dollar, ook meer tijd voor betaling

De voormalige Amerikaanse president Trump hoeft toch geen borgsom te betalen van bijna een half miljard dollar om in beroep te gaan tegen een boete die hem wegens fraude is opgelegd. Het bedrag is verlaagd naar 175 miljoen dollar, binnen tien dagen moet het geld worden overgemaakt. Dat heeft het hof van beroep in New York bepaald.

Trump werd vorig maand veroordeeld omdat hij jarenlang zijn financiële situatie gunstiger had voorgespiegeld aan zakenpartners. Op die manier kon hij leningen en verzekeringen onder gunstige voorwaarden krijgen, wat hem zo'n 168 miljoen dollar aan rentebetalingen scheelde.

Eerder was de borgsom voor het beroep vastgesteld op hetzelfde bedrag als de boete: 454 miljoen dollar. De deadline voor het betalen van de borgsom was oorspronkelijk vandaag.

Als Trump de 175 miljoen dollar op tijd betaalt, zal het Amerikaanse Openbaar Ministerie geen beslag leggen op bezittingen van de oud-president.

Geld in onroerend goed

Afgelopen week werd duidelijk dat Trump de 454 miljoen dollar niet bij elkaar kreeg. Zijn advocaten gaven bij de rechter toe dat het niet lukte om iemand te vinden die zich garant wilde stellen voor dat bedrag. Het vermogen van Trump zit vooral in onroerend goed, zoals zijn flatgebouwen en golfbanen.

Trump noemde het gerechtelijk bevel daarom "een praktisch onmogelijke opdracht voor ieder bedrijf, zelfs als je zo succesvol bent als ik". Bovendien, stelde Trump, "de borgkantoren hebben nog nooit een borg van deze omvang gezien. Zelfs al zouden ze het willen, dan zouden ze de middelen er niet voor hebben."