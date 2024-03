Oppositiekandidaat wint presidentsverkiezingen in Senegal

Afrika-correspondent Saskia Houttuin:

"Een stem op Bassirou Diomaye Faye betekende voor Senegalezen een stem voor verandering en een stem tegen de politieke elite en hoe die Senegal in de afgelopen decennia heeft bestuurd. Dat gaan ze nu krijgen: Faye heeft een meer nationalistisch programma voor ogen, een beleid waar alle Senegalezen volgens hem van moeten profiteren.

Wat duidelijk is, is dat hij als nieuwe leider van het land wil breken met het verleden. Zo zijn er plannen om uit de regionale munt te stappen, de Franc CFA, waarvan de voorloper tot stand kwam tijdens de koloniale tijd onder Frankrijk. Hoe dan ook moet de relatie met de oud-kolonisator op de schop, met name economisch: Faye wil over afspraken met het buitenland, zoals visserijakkoorden, opnieuw onderhandelen.

Het is de vraag in hoeverre deze beloftes allemaal haalbaar zijn, en in hoeverre hij zich aan de radicale omslag zal houden die in zijn partijprogramma staat. In de laatste campagneweek sloeg hij al een meer gematigde toon aan."