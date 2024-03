Vinícius barst op persconferentie in tranen uit na vragen over racisme

Vinícius Júnior is maandag in tranen uitgebarsten nadat hij meerdere vragen kreeg over racisme in het Spaanse voetbal. De aanvaller zei dat hij het moeilijk vindt om gemotiveerd te blijven en van het voetbal te genieten.

De snelle aanvaller van Real Madrid is in Spanje regelmatig het mikpunt van racisme. Twee weken geleden scandeerden fans van Barcelona bij een Champions League-duel tegen Napoli racistische teksten over Vinícius. Een dag later gebeurde dat ook bij Atlético Madrid, in de thuiswedstrijd tegen Internazionale. Vorig jaar hingen Atlético-fans zelfs een pop van de speler aan een viaduct.

Real Madrid heeft aangifte gedaan bij het Spaanse Openbaar Ministerie wegens aanhoudend racisme tegenover de Braziliaan.

'Het is triest en zwaar'

Maandag reageerde de aanvaller van de Spaanse topclub emotioneel op vragen over de nieuwste racistische beledigingen. Tijdens een persconferentie bij de nationale ploeg begonnen de tranen te rollen over de wangen van de Braziliaan.

"Het is iets heel triests wat ik hier heb meegemaakt. Het is zwaar, ik vecht hier al heel lang tegen. Het is ook vermoeiend omdat je het gevoel hebt dat je alleen bent. Ik heb al zoveel officiële klachten ingediend, maar niemand wordt ooit gestraft."

Vorig seizoen diende Vinícius Júnior meer dan tien klachten in bij La Liga.

Hij zegt daardoor het plezier in het voetbal te verliezen. "Ik wil gewoon voetballen, maar ik heb steeds minder zin om te spelen. Ik ga Spanje niet verlaten, want dan geef ik de racisten precies wat ze willen. Ik blijf zodat zij mijn gezicht steeds vaker kunnen blijven zien."

'One Skin'

Dinsdag neemt Brazilië het op tegen Spanje, in het stadion van Real Madrid. Rond de wedstrijd wordt stilgestaan bij racisme met de campagne 'One Skin'.

Vínicius Júnior staat bekend als een voetballer die regelmatig opkomt tegen racisme. Daarom beloofde FIFA-voorzitter Gianni Infantino hem ook een functie in een speciale commisie van de FIFA die racisme wil uitbannen in de sport.